بيانات قطاع النشر الإماراتي متاحة للعالم

تفعيلاً لشراكتها القائمة مع Nielsen BookData، كشفت جمعية الناشرين الإماراتيين عن أحدث التطورات على صعيد التعاون بين الطرفين بهدف إعداد قوائم رقمية بعناوين الكتب المطبوعة، ودفع عجلة نمو صناعة النشر في دولة الإمارات. وعبر هذا التعاون تسعى الجمعية إلى فتح آفاق جديدة أمام أعضائها لتوسيع نطاق أعمالهم، وإقامة شراكات استراتيجية، واستكشاف فرص جديدة لبيع حقوق التأليف والنشر وشرائها وترجمتها، وتوفير بيانات قطاع النشر الإماراتي أمام العالم.

وتواصلت Nielsen BookData مع 134 ناشراً حتى الآن، وحصلت على ملفات البيانات الببليوغرافية، أو البيانات الوصفية للكتب المطبوعة، من نحو 56 ناشراً، في حين عقدت 65 اجتماعاً مع ناشرين بارزين، ونجحت في زيادة عدد الكتب المفهرسة بتصنيف «ثيما» (التصنيف الموضوعي) إلى 9277 عنواناً.

وأكّد المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين راشد الكوس، أهمية هذه الشراكة في النهوض بقطاع النشر الإماراتي وتعزيز حضور الناشر الإماراتي إقليمياً وعالمياً؛ وقال: «يسعدنا للغاية المضي قُدُماً في هذه الشراكة الاستراتيجية التي نطمح من خلالها إلى ترسيخ مكانتنا على خارطة النشر الدولية»، وأضاف: «يُمكّننا هذا التعاون من استخدام بيانات ببليوغرافية قياسية، ما من شأنه تعزيز فاعلية قاعدة البيانات الخاصة بالجمعية والناشرين الإماراتيين».

وكانت الجمعية وقّعت اتفاق الشراكة مع هذه الشركة الرائدة في نوفمبر من العام الماضي 2022. وبموجب هذا التعاون، تقوم شركة Nielsen BookData بتوظيف خبراتها في خدمة الناشرين في الإمارات، مع إعطاء أولوية في الدعم الذي تقدمه إلى أعضاء الجمعية. وتهدف الدراسة إلى تعزيز دقة البيانات الببليوغرافية والالتزام بالمعايير الدولية في التصنيف؛ لضمان أعلى نسبة ممكنة من الوصول العالمي لتلك البيانات، وزيادة فرص المبيعات للناشرين الإماراتيين.

وعبر التركيز على دولة الإمارات، ستعود دراسة البيانات الوصفية بفوائد عدّة على قطاع النشر، من أهمها توفير رؤى قيّمة للناشرين، وتمكينهم من مواءمة محتوى الكتب واستراتيجيات تسويقها مع احتياجات السوق المحلية. وهذا بدوره، سيؤدي إلى زيادة سهولة اكتشاف الكتاب الإماراتي والوصول إليه وتحسين مبيعاته، سواء محلياً أو دولياً.