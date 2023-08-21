«بيوت الشناشيل» في البصرة تحت الترميم

تتعاون منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) مع السلطات المحلية في البصرة لترميم المنازل القديمة المعروفة باسم «بيوت الشناشيل» في حي الأرمن بالمدينة القديمة، للحفاظ على هويتها التاريخية.

تأتي المبادرة ضمن الجهود المبذولة لتعزيز السياحة في المدينة والعراق ككل، حيث يتجه عدد صغير لكن متزايد من السياح إلى العراق لمشاهدة مناطق جذب تمتد من نظم بيئية صحراوية وأهوار إلى أطلال إمبراطوريات العالم القديم.

ويشير تقرير نشر عام 2016 إلى أن عدد الأرمن في العراق كان يقدر بنحو 25 ألف نسمة إلى أن جاء الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، وكان يعيش معظمهم في بغداد والبصرة وكركوك والموصل قبل أن يغادروا العراق بعد الغزو إلى أوروبا ومناطق أخرى في العالم.