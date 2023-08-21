حسين بن ساسي.. ليبي يُكرّس حياته للحفاظ على البيئة

يعتني الناشط الليبي حسين بن ساسي، الشغوف بالبيئة، منذ عام 2019، بأشجار غابة المرقب في مدينة الخُمس الساحلية للحفاظ عليها من تأثير تغير المناخ والإهمال.

ويكرس بن ساسي (65 عاماً) معظم حياته للبيئة، بمشاركته في العديد من حملات التشجير والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة.

ورغم جهوده أدرك بن ساسي لاحقاً أن حملات الزراعة ليست كافية لأن الأشجار بحاجة إلى متابعة ورعاية، فقرر التركيز أكثر على غابة المرقب وزراعة وريّ مئات الأشجار بها لتنمو وتزدهر.

ويواجه الغطاء الأخضر الممتد على طول الساحل في ليبيا خطر الجفاف بسبب قلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة.

ويقول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن «ليبيا معرضة بشدة لتأثيرات تغير المناخ».