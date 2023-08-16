«سيدتي أنا» أفضل عرض في «القومي للمسرح المصري»

أُسدل الستار أول من أمس، على الدورة الـ16 للمهرجان القومي للمسرح المصري، والتي حملت اسم الفنان عادل إمام، بعد عروض وندوات على مدى أسبوعين بمختلف مسارح القاهرة. وذهبت جائزة أفضل عرض لمسرحية «سيدتي أنا» من إخراج محسن رزق وبطولة داليا البحيري ونضال الشافعي، فيما حصلت على المركز الثاني مسرحية «ياسين وبهية» لفرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح. وتقاسم جائزة أفضل ممثل ياسر عزت عن دوره في «ستوكمان» وحازم القاضي عن «ياسين وبهية». ومُنحت جائزة أفضل ممثلة مناصفة لفاطمة محمد علي عن «سيب نفسك»، وإيمان غنيم عن «ياسين وبهية».

وفي الختام أعلن رئيس المهرجان الممثل محمد رياض، أن دورة العام المقبل ستحمل اسم الفنانة سميحة أيوب.