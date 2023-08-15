مخيم «فلج المعلا الإبداعي» يجتذب 266 من الأطفال والناشئة

اختتم مركز أم القيوين الإبداعي في فلج المعلا برامج وأنشطة المخيم الصيفي 2023، الذي استمر على مدى خمسة أسابيع، لاستثمار أوقات فراغ المشاركين بشكل مثالي، خلال فترة الصيف وعطلة المدارس.

واستفاد أكثر من 266 من الأطفال والناشئة من البرامج والأنشطة التي تنوعت بين الواقعية والافتراضية، وأشرفت على تنفيذها مجموعة من المختصين في العديد من القطاعات المتصلة بأنشطة وفعاليات المخيم.

وتنوعت المناشط بين برامج ثقافية ورياضية وعروض فنية وتراثية، إلى جانب الحلقات الحوارية، والدورات التدريبية، وأكثر من 20 ورشة تخصصية، ركزت على استغلال أوقات المشاركين بأنشطة تحقق لهم عنصري المتعة والفائدة.

وقالت مديرة مركز فلج المعلا الإبداعي مريم الغفلي، إن «المخيم الصيفي هذا العام هدف إلى الاستثمار الأمثل لطاقات أفراد المجتمع وأوقات فراغهم، وعملت الأنشطة على تنمية قدرات المشاركين فيها».

وأشادت بحرص أولياء الأمور على انتساب أبنائهم ومشاركتهم في الأنشطة الصيفية التي تسهم بدورها في توسيع مداركهم، وتكسبهم مهارات نوعية تنمي شخصيتهم، وتعزز مداركهم ومواهبهم.