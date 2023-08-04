سعودية تعود إلى الدراسة في عمر 110 أعوام

نشرت إدارة التعليم السعودية، أمس، كلمات معبّرة عن السعودية نوضاء القحطاني، التي لم يمنعها عمرها (110 سنوات) من الالتحاق بالحملة الصيفية للتوعية، ومحو الأمية. وقال محمد مسفر الكحلاء القحطاني، ابن السيدة، لموقع «العربية.نت»: «تعيش والدتي في الأمواه، أحد المراكز التابعة لمنطقة عسير (جنوب غرب المملكة)، وقد تم تسجيلها في صيف هذا العام للدراسة، وشعرت والدتي بالسعادة لهذه الفرصة التعليمية، التي حرصت عليها لتعلم أمور دينها».

وأضاف أن والدته «شاركت زميلاتها من كبيرات السن متعة التعلم والعلم، حيث تعود من الدرس وهي تشعر بالسعادة، وتقوم بالكتابة وقراءة القرآن، وتثمن لحكومتنا الرشيدة هذه الفرصة». ووفق الموقع، تستهدف الحملة إلى الآن نحو 350 دارساً ودارسة، وتركز على الأمية القرائية.