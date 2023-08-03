«أبوظبي للغة العربية» يُصدر كتاب «مجمع الابتكار»

أصدر مركز أبوظبي للغة العربية، الترجمة العربية لكتاب «مجمع الابتكار.. المدن والتقنية والاقتصاد الجديد»، للكاتبة شارون زوكين، الذي نقله إلى العربية الدكتور محمد زياد يحيى كبة، وذلك ضمن مشروع «كلمة» للترجمة التابع للمركز.

يُسلّط الكتاب الضوء على عالم البرمجة واختراع الأنظمة والتطبيقات، كما يتناول علماء الاجتماع وخبراء الأعمال ممن يدرسون الابتكار على الشبكات الاجتماعية غير الرسمية بين المنظمات التي تؤدّي في النهاية إلى تصميم منتجات وأفكار قابلة للتسويق، مع الإضاءة على الدور الحاسم «للمواهب التقنية» التي ترغب في العيش والعمل في المدن.

ويتناول كل فصل في الكتاب مساحة إنتاجٍ تُسَنّ فيها الأعراف الاقتصادية والمبادئ الثقافية، وتطبَّق وتوضع في مكانها الصحيح بشكل جذّاب. فيتطوَّر مجمَّع الابتكار بأكمله من خلال هذه المساحات، بما في ذلك بناء المباني والمناطق والمدينة بأكملها، من حيث الحجم والشكل والمعنى. وقد لا يكون القارئ على دراية بالأماكن التي يستعرضها الكتاب، لكن من المهم التعرّف إليها، لأنها تخلق رواية مكانية وخيالية واجتماعية تشكِّل الطريقة التي يرى بها بناة مجمَّع الابتكار العالم.

يبدأ كتاب «مُجمَّع الابتكار» باستكشاف الثقافة الثانوية لمسابقات الهاكاثون، التي يتعاون من خلالها المبرمجون لتطوير البرامج بطرق غير تقليدية خلال مدة زمنية قصيرة. ويصف المسارات المهنية لمؤسّسي الشركات الناشئة في نيويورك والمستثمرين المُغامرين، كما يقتفي أثر التحوُّل الذي شهدته الواجهة البحرية لحي بروكلين من أرض صناعية مهجورة إلى شريط ساحلي مُخصّص للابتكار.

ويبيّن الكتاب العلاقة بين مسابقات الهاكاثون وتأسيس الشركات الناشئة والمسرّعات، وكيف تسهم الشركات الكبيرة في نيويورك في تأسيس الشركات الناشئة وفي تمويلها، ومن ثم في توظيف الشباب من المختصّين بعلوم البرمجة.

يُذكر أن شارون زوكين، من مواليد عام 1946، وهي أستاذة فخرية في علم الاجتماع في كلية بروكلين ومركز الدراسات العليا في جامعة مدينة نيويورك. تتناول أعمالُ زوكين أحوال المدن وتطورها وأسباب هذا التطور، كما تركز على الثقافة وسوق العقارات لاسيما في مدينة نيويورك.

أما المترجم الدكتور محمد زياد يحيى كبة، فهو من مواليد عام 1951، حاصل على درجة الدكتوراه من كلية اللغات الشرقيَّة والإفريقيَّة في جامعة لندن عام 1979، وله العديد من الكتب المترجمة في اللغويَّات العامَّة والعصبيَّة. كما أنه حاصل على جائزة الشيخ زايد للكتاب، فرع الترجمة لعام (2010–2011)، وعلى جائزة أفضل كتاب مترجم إلى العربيَّة في معرض الكويت الدولي لعام 2002.