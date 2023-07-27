«حوجن».. فيلم مقتبس عن رواية للكاتب السعودي إبراهيم عباس

طرحت «إيمج نيشن أبوظبي»، بالتعاون مع استوديوهات ڤوكس واستوديوهات MBC، أمس، أول إعلان ترويجي كامل للفيلم الخيالي الجديد «حوجن».

ويأتي هذا الفيلم مقتبساً عن الرواية الخيالية الرومانسية للكاتب إبراهيم عباس بعنوان «حوجن»، التي تم طرح أول نسخة منها في عام 2013 عبر دار النشر «يتخيلون»، وباتت من ذلك الحين الرواية الأكثر مبيعاً في المملكة العربية السعودية.

ويضم الفيلم الذي تولى إخراجه ياسر الياسري، كوكبة من ألمع النجوم السعوديين، وتتناول قصة الفيلم مزيجاً من الأحداث الخيالية والرومانسية بطلها جنيّ طيب يعيش بين البشر في مدينة جدة العصرية والذي يخوض رحلة ومغامرات ملحمية في مواجهة الشر لاستعادة حقه، محاولاً الحفاظ على التوازن بين عالمه وعالم البشر.