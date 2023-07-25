«حقوق النشر» تواصل استقبال طلبات المشاركة في دورتها الثانية

أعلنت «هيئة الشارقة للكتاب» عن فتح باب التقدم للمشاركة في الدورة الثانية من «جائزة الشارقة لحقوق النشر»، لتواصل من خلالها تكريم المساهمات الرائدة لخبراء حقوق النشر في حماية رأس المال الفكري للكُتاب المبدعين من أي انتهاكات ومخالفات واستخدام غير مصرح به، وتمكين هذا القطاع العالمي ودعم فرص نموه.

ويعلن عن الفائزين بالجائزة خلال فعاليات «مؤتمر الناشرين» الذي يسبق انطلاق معرض الشارقة الدولي للكتاب، وتمنح ضمن فئتين: الأولى مخصصة لخبراء بيع وشراء حقوق الترجمة في دور النشر، والثانية للمهنيين المستقلين أو العاملين مع الوكالات المتخصصة في بيع حقوق الترجمة لأكثر من ناشر أو مانح للتراخيص.

وتستمر الجائزة بتلقي طلبات المشاركة في دورتها الثانية حتى 31 أغسطس من العام الجاري، حيث يمكن لخبراء ومهنيي حقوق النشر التقدم بطلباتهم ومعرفة شروطها عبر الموقع الإلكتروني:

https://sibf.com/en/content?id=10388.

ويحق لخبراء ومهنيي الحقوق ترشيح أنفسهم، كما تتيح لهم هيئة الشارقة للكتاب فرصة المصادقة من جانب شركاتهم للمشاركة في أي من فئتي الجائزة، حيث يجب عليهم تقديم طلبات المشاركة باللغة الإنجليزية، مع شهادتين تتألف كل واحدة منهما من 500 كلمة، من العملاء الذين يعمل معهم المتقدم للجائزة في الوقت الحاضر، لتعزيز عوامل فوزه، علماً أن المشاركة مفتوحة أمام الأفراد فقط، ولا تشمل فرق العمل.

وينبغي على المترشحين تحديد الفئة التي يرغبون بالمشاركة فيها، مع كتابة معلومات الاتصال الشخصية بوضوح، كما يمكنهم التطوع بإرفاق معلومات حول نمو أعمالهم خلال العام الماضي، والصفقات الناجحة والشراكات التي أبرموها، والابتكارات والشراكات والإنجازات الأخرى، على ألا تتجاوز 1000 كلمة، مع إرفاق المستندات والوثائق التي تثبت صحة تلك المعلومات.