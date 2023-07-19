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6 نصائح «صيفية» لوقت عائلي مميز في دبي
هل تحتاجون إلى بعض الأفكار الملهمة حول كيفية قضاء الإجازة الصيفية في دبي؟ نقدم لكم لمحة سريعة عن الأماكن الداخلية التي يمكنكم زيارتها لتجنُّب حرّ فصل الصيف ومشاهدة العروض الحية المجانية والاستفادة من الخصومات التي تقدمها مجموعة من المطاعم، والاستمتاع بالعديد من الأنشطة العائلية المليئة بالمرح.
للإطلاع على النصائح الـ6، يرجى الضغط على هذا الرابط.
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