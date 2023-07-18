جائزة حمدان بن محمد للتصوير تعلن الفائزين بمسابقة "أجمل شتاء في العالم"

أعلنت الدورة الثانية من مسابقة “أجمل شتاء في العالم” للتصوير التي نظّمتها جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي بالتعاون مع “كانون” و"نيكون" و"هواوي" و"المحلات الكبرى" أسماء الفائزين الـ 13 في المسابقة ونشرت أعمالهم الفوتوغرافية.

وعكست نتائج الدورة الثانية التفوق الكبير للعدسة الهندية التي حصدت 6 مراكز، تلاها الإبداع الفوتوغرافي من الفلبين بـ3 مراكز، بينما تجلى الإبداع العربي من خلال العدسات السورية التي حصدت مركزين، فيما أكمل قائمة الفائزين فائز من ألمانيا وآخر من باكستان.

وحملت هذه المنافسة الإبداعية رونقا خاصا من خلال نمط ملف المصور "البورتفوليو" بمحاور شملت "الإمارات التسامح والإمارات التعايش والإمارات معا والإمارات البشر والإمارات الحجر والإمارات كما تراها عيونكم".

وقال علي خليفة بن ثالث سعادة الأمين العام للجائزة إن الدورة الثانية للمسابقة حظيت بمشاركات واسعة ومتنوعة من حيث الجنسيات والأعمار ومستويات المهارة الفنية مما يدعم السمعة العالمية المتنامية للموسم الشتائي في الدولة ومدى التجارب الرائعة التي يهديها للجمهور بجانب الجواذب الطبيعية مثل تنوع تضاريس الإمارات من الصحاري والوديان والجبال والبحار والحياة البرية وغيرها وأضاءت المسابقة على المعالم الترفيهية والثقافية والطبيعية والأنشطة السياحية المختلفة في مختلف مناطق الدولة.

وهنأ الأمين العام للجائزة الفائزين وكل من شارك في مسابقة أجمل شتاء في العالم للتصوير، داعيا الجميع لمواصلة الاستمتاع بجمال شتاء الإمارات وفعالياتها المتنوعة والتخطيط لمواسمها القادمة مبكرا .

- الفائزون بمسابقة أجمل شتاء في العالم في الموسم الثاني برعاية "كانون" :

الفائز بالجائزة الكبرى "شيجيت أوندين شرييات" من الهند بملف بعنوان "عندما يحل الشتاء" والفائز بالمركز الأول "دونيل جوميران" من الفلبين بملف بعنوان "جمالية التنوّع الطبيعي في الإمارات" والفائز بالمركز الثاني "روجر ألفونسو" من الفلبين بملف بعنوان "مشاهد من الأنشطة الشتوية في الإمارات" والفائز بالمركز الثالث "عبدالشكور باروثيكالاييل" من الهند بملف بعنوان "التعايش".

- أما الفائزون بمسابقة أجمل شتاء في العالم الموسم الثاني برعاية "نيكون" :

الفائز بالمركز الأول "جيرسون فلوريسكا" من الفلبين والفائز بالمركز الثاني "أشرف الحمدان" من سوريا والفائز بالمركز الثالث "راهول بانسال" من الهند .

- والفائزون بمسابقة أجمل شتاء في العالم الموسم الثاني برعاية "HUAWEI Mate 50 Pro" :

الفائز بالمركز الأول "رياس محمد" من الهند بملف بعنوان "المس الغيوم" والفائز بالمركز الثاني "وحيد أختر" من باكستان بملف بعنوان "مسرح المجاز" والفائز بالمركز الثالث "خلدون الدواي" من سوريا بملف بعنوان "حكايات دبي البرية" .

- والفائزون بمسابقة أجمل شتاء في العالم الموسم الثاني برعاية "المحلات الكبرى" :

الفائز بالمركز الأول "فلوريان كريشباومر" من ألمانيا بملف بعنوان "WCW 2023" والفائزة بالمركز الثاني "نيليما آزاد" من الهند بملفٍ بعنوان "عندما تصبح الصحراء أرض العجائب" والفائز بالمركز الثالث "فيروز خان" من الهند بملف بعنوان "عجائب الشتاء".