مريم الشملاوي تعزف على وتر المشاعر في «أحلامنا الصغرى»

تواصل الفنانة التشكيلية السعودية مريم الشملاوي في معرضها «أحلامنا الصغرى» الذي ينظم خلال الفترة من الخامس إلى السابع من يوليو الجاري، الذي يقام في مرسم فخامة الخشب بفيلاجو الخبر، العزف على وتر الأحاسيس الإنسانية، وتتوقف عند ملامح وجوه البشر، فتقرأ تعابيرها وتضيء على الجوانب النفسية وما يختلج الأنفس من مشاعر.

وقالت مريم الشملاوي إنها تستخدم كعادتها تعابير الوجوه والمشاعر والأحاسيس النفسية لأبطال لوحاتها ليأخذ العمل الفني التعبيري المتلقي لمنحنى شعوري مختلف.

وأضافت «بعض ما يختلج بداخلنا من مشاعر وأحاسيس إنسانية تقودنا نحو الأحلام والأمنيات والتطلعات»، مشيرة إلى أن «هذا هو المنطلق الذي جاء منه اسم المعرض، الذي سيضم مجموعة من اللوحات التي تغوص في أعماق النفس الإنسانية وملامح وتعابير الوجوه البشرية في قراءة فنية تعبيرية لتلك الملامح والتعابير والوجوه، واستبيان ما يدور بداخلها من أحلام وآمال».

يُذكر أن مريم الشملاوي، فنانة تشكيلية سعودية مهتمة بالتعبير عن المرأة وقضاياها، وتنتمي للمدرسة التعبيرية، لها مشاركات فنية داخل السعودية وخارجها، وحظيت بتكريمات محلية ودولية.