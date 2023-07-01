تزوير بتقنيات عالية

في معرضه الأنيق، يأسف حيدر هاشم ناجي من «كثرة تزوير الأعمال الفنية»، ملاحظاً أن هذه المسألة «أثرت سلباً على سمعة الفن العراقي».

ويؤكد صاحب المعرض البالغ 54 عاماً أن «المزورين يختارون أحياناً عملاً قديماً ويرسمون عليه، أي أن الخشبة مثلاً تكون قديمة، والقماش أيضاً».

وعُرض على حيدر هاشم ناجي أخيراً أن يعرض لوحة منسوبة إلى الرسام المشهور المتأثر بالتكعيب حافظ الدروبي، كان صاحبها يأمل في بيعها بـ40 ألف دولار، لكنّ صاحب المعرض رفض بكل دبلوماسية من دون الإفصاح عن الأسباب الحقيقية.

ويروي «بصراحة» أنه كان «عملاً مزوراً بتقنية عالية»، مشيراً إلى أنه اعتذر عن عدم تسلّمه.