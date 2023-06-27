إيطاليا تبحث عن سائح لمعاقبته على «فعلة مهينة» في الكولوسيوم

تعهد وزيرا الثقافة والسياحة الإيطاليان بالعثور على سائح ومعاقبته على جريمة أدت في السابق إلى فرض غرامات باهظة.

وصور السائح وهو ينحت اسمه واسم صديقته على جدران الكولوسيوم في روما. وانتشر المقطع المصور على وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت كان سكان العاصمة الإيطالية يشتكون فيه بالفعل من توافد السياح الذين غمروا المدينة بأعداد قياسية هذا الموسم.

ووصف وزير الثقافة جينارو سانغيوليانو الكتابة على الجدران - (إيفان + هالي 23) - المنحوتة في مدرج فلافيان الذي يبلغ عمره 2000 عام تقريباً بأنها «خطيرة ومهينة وعلامة على فظاظة كبيرة»، معبراً عن أمله في العثور على الجناة «ومعاقبتهم وفقاً لقوانيننا».

وعوقبت كتابات ونحت قام به سياح في السابق في الكولوسيوم بفرض غرامات تصل إلى 20 ألف دولار.

كذلك عبرت وزيرة السياحة دانييلا سانتانشي عن أملها في معاقبة السائح «حتى يفهم خطورة هذا الفعل». ودعت إلى احترام ثقافة إيطاليا وتاريخها، مضيفة «لا يمكننا السماح لمن يزورون بلادنا بأن يشعروا بالحرية في التصرف بهذه الطريقة».

وفي عام 2014 غرّم سائح روسي 20 ألف يورو (25 ألف دولار) بسبب نقش حرف على جدران الكولوسيوم، بعد صدور حكم عاجل بسجنه أربع سنوات مع وقف التنفيذ.

وفي العام التالي عوقب سائحان أميركيان بعدما نحتا اسميهما في الأثر.

وقالت رابطة السياحة الإيطالية إنه وفقاً لمكتب الإحصاء الحكومي، شهد عام 2023 توافد أعداد قياسية من السائحين للبلاد، متجاوزاً مستويات ما قبل الجائحة، حين بلغت أعلى مستوياتها عام 2019.