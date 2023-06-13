250 عنواناً لـ«منشورات القاسمي» في معرض الدوحة

تشارك منشورات القاسمي في معرض الدوحة الدولي للكتاب الذي انطلق أمس، ويستمر حتى الـ21 من الشهر الجاري في العاصمة القطرية.

وستفتح المنشورات لزوار المعرض نوافذ جديدة على إصدارات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عبر الدار المتخصصة في مؤلفات سموه.

وتشارك «المنشورات» بأكثر من 250 كتاباً تضم 81 عنواناً من مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، بين التاريخ والرواية والمسرح في معرض الدوحة للكتاب الذي يحظى بإقبال كبير من أهم دور النشر في الدول العربية، بشكل عام، والخليجية بشكل خاص، والأجنبية.

ويعد معرض الدوحة للكتاب من الأحداث الثقافية المهمة في منطقة الخليج العربي، إذ تشارك فيه مجموعة كبيرة من دور النشر العربية والأجنبية من 51 دولة.