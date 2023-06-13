طفل إماراتي بأنامل مختلفة.. يتألق في ليلة «أوركسترا الشباب»

على أنغام أجمل المقطوعات العالمية وموسيقى الأفلام الشهيرة التي ملأت مسرح دبي أوبرا؛ أطفأت أوركسترا الشباب الوطنية شمعتها الخامسة بحفل كلاسيكي امتد لأكثر من ساعتين أول من أمس.

وتميز الحفل بالأنامل الشابة الموهوبة التي عزفت أجمل المقطوعات، إلى جانب الإطلالات الإماراتية الخاصة التي قدمت فقرات أثرت الحفل، ومنها مغنية الأوبرا فاطمة الهاشمي، والطفل أحمد الموسوي الذي أبهر الحضور بعزف متقن على البيانو، مؤكداً لـ«الإمارات اليوم» أنه يعشق بشكل خاص أنغام بيتهوفن وشوبان، ويحلم بالوصول للعالمية عبر عزفه، إذ تأخذه الموسيقى لعالم مختلف.

واستهل الحفل الذي نظم بالتعاون مع شركة أنكور، بعزف النشيد الوطني الإماراتي، ليتواصل مع برنامج قدم إبداعات لموسيقيي الأوركسترا من الأطفال والشباب، من الإماراتيين والمقيمين. وتميزت الأمسية بتقديم مقطوعات عالمية، فضلاً عن الموسيقى التصويرية لمجموعة من الأفلام الشهيرة. وقدمت معزوفات الحفل بقيادة المايسترو جوناثان باريت، ومشاركة رئيسة الآلات الوترية الفنانة إيفا غراسبك، ورئيس آلات النفخ الفنان جاكي هايتر، إلى جانب أكثر من 120 موسيقياً ناشئاً.

مقطوعة منفردة

وقدّم أحمد الموسوي - الذي فاز أخيراً بـ«جائزة عمار» في السعودية، والتي ترشح لها 18 ألف متسابق - مقطوعة منفردة على البيانو.

وقال الطفل الذي يبلغ 13 عاماً، لـ«الإمارات اليوم»: «سعيد بمشاركتي في دبي أوبرا في حفل أعتبره من أجمل الحفلات»، مشيراً إلى أنه يحلم بالعزف على أكبر مسارح العالم. وكشف عن أنه يتدرب يومياً من ساعتين إلى ثلاث، إذ إن الموسيقى تأخذه إلى عالم مختلف.

وحول بدايات أحمد - الذي يعشق موسيقى بيتهوفن وشوبان - مع العزف، أوضح أنه اكتشف موهبته في السابعة من عمره، إذ وجد العزف على البيانو في غاية السهولة، من وجهة نظره، بينما التأليف الموسيقي يأتي من الإحساس الكبير بالموسيقى والنوتات، إذ يدندن المعزوفات ومن ثم يلعبها على البيانو.

من جانبها، قالت والدة أحمد المصاب بالتوحد إيمان العليلي، عن موهبة ابنها وعن تجربته: «أتت مشاركة أحمد في هذا الحفل كضيف، فهو ليس عضواً في فرقة الأوركسترا، وقد شارك بموجب دعوة من أميرة فؤاد، وأسعدني تجاوب الجمهور مع عزفه المنفرد».

وأعربت عن أملها في أن يصل أحمد إلى العالمية، إذ إنه الطفل الإماراتي الوحيد المصاب بالتوحد الذي يعزف البيانو ويؤلف الموسيقى، متمنية أن يكون مثالاً جيداً لأي طفل يعزف على هذه الآلة.

وأضافت الأم أنها دعمت ابنها من خلال البحث عن مدرسين يقدمون له كل ما يحتاج إليه، إذ إنه كطفل مصاب بالتوحد يحتاج إلى طريقة خاصة في التدريس، وقد عانت كثيراً حتى وجدت مدرساً ساعده على صقل موهبته إلى أن وصل إلى مرحلة بات فيها قادراً على كتابة النوتات وتأليف المقطوعات الموسيقية.

وأشادت باهتمام دولة الإمارات بموهبة أحمد، من خلال العديد من البرامج، ومنها على سبيل المثال المشاركة في برنامج «موهبتي»، وكذلك مؤسسة زايد العليا التي تعطي اهتماماً كبيراً له، وتمنحه الفرصة للمشاركة في مناسبات وطنية.

وأكدت أنها ستدعم أحمد في دروسه الأكاديمية حتى النهاية، إذ قطع شوطاً في دراسته، خصوصاً لجهة عزفه دون قراءة النوتات الموسيقية، متمنية أن يحقق ابنها العالمية وأن يستمع الناس إلى موسيقاه.

نقطة الالتقاء

بينما قدمت مغنية الأوبرا فاطمة الهاشمي فقرة خاصة صدحت فيها بأغنية من مسرحية «كارمن»، ورافقتها العازفة العالمية أميرة فؤاد على البيانو.

وقالت فاطمة لـ«الإمارات اليوم» عن مشاركتها في الحفل: «كانت نقطة الالتقاء بيني وبين حفل الأوركسترا الوطنية الشابة العازفة أميرة فؤاد، إذ إنني خلال جائحة (كورونا) شاركت في مسابقة خاصة في دبي أوبرا، وكانت أميرة فؤاد في لجنة التحكيم، ومنذ ذلك الوقت باتت علاقتي بها أقوى، وأتى حضوري في الحفل تشجيعاً للأطفال والشباب على المسرح». وأضافت: «أردت من خلال حضوري أن ترى المواهب الشابة مشاركتي كصاحبة خبرة في المجال، لأقدم لهم التشجيع، كي يدركوا أن هذا الشغف إن عملوا عليه بشكل جاد سيصبح مهنتهم في المستقبل».

ولفتت إلى أنها اختارت تقديم أغنية من مسرحية كارمن، وأدتها باللغة الفرنسية. وأكدت فاطمة أنها تعتز بخشبة دبي أوبرا، رغم حبها للمسارح بشكل عام، إلا أن هذا المسرح يعني لها الكثير، لاسيما أنه الوحيد الذي يعود للأوبرا في دولة الإمارات إلى اليوم، ويشهد أهم الأعمال والعروض من حول العالم.

• الحفل تميز بالأنامل الشابة التي عزفت أجمل المقطوعات، إلى جانب الإطلالات الإماراتية الخاصة.

مواهب

بدأت أوركسترا الشباب الوطنية بأربعة طلاب فقط في عام 2018، ونمت إلى أن بات عدد المنتسبين إليها يقارب 120 عازفاً ناشئاً يتوزعون على ثلاث فرق أوركسترا. وتهدف الأوركسترا التي تضم مواهب تراوح أعمارها بين خمس و18 سنة، إلى تعزيز الشمولية والتنوع في المشهد الموسيقي داخل الإمارات. وقدمت الفرقة منذ تأسيسها مجموعة من الحفلات على مسارح الدولة، ومنها دبي أوبرا، ومسرح وزارة التربية، وقصر الحصن، وقصر الإمارات، والقرية العالمية.

أحمد الموسوي:

«أحلم بالعزف على أكبر مسارح العالم.. وأتدرب يومياً من ساعتين إلى ثلاث».

إيمان العليلي:

«أحمد يحتاج لطريقة خاصة بالتدريس، وعانيت حتى وجدت من صقل موهبته».

فاطمة الهاشمي:

«أعتز بخشبة دبي أوبرا، رغم حبي للمسارح بشكل عام، إلا أن هذا المسرح يعني لها الكثير».