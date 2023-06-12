«بيروت في عين العاصفة».. يوثق الحكاية بعيون 4 نساء

يسترجع فيلم «بيروت في عين العاصفة»، للمخرجة الفلسطينية - اللبنانية، مي المصري، مشاهد من الاحتجاجات التي شهدها لبنان طوال أشهر اعتباراً من 17 أكتوبر 2019، ويتوقف عند مرحلة الجائحة، وانفجار مرفأ بيروت، من خلال شهادات أربع نساء متمردات.

وقالت المصري إنها سعت إلى إيجاد شخصيات «بيروت في عين العاصفة» بسرعة «إذ كانت الانتفاضة لاتزال في بدايتها».

وأرادت المصري في الفيلم أن تركّز على العنصر النسائي الذي كان حاضراً في الاحتجاجات، وعلى الإبداع والفن، وبحثت عمّن يعكس المحورين.

ووقع اختيارها على الشقيقتين ميشيل ونويل كسرواني، اللتين تنتقدان الوضع الاجتماعي والسياسي، من خلال أغنيات مصورة ساخرة، والمصوّرة العراقية لجين، التي خالفت إرادة عائلتها، واستقرت في لبنان، والناشطة حنين التي تدرس الإعلام، وتصور أفلاماً وثائقية.