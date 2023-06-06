أكبر مسابقة إملاء في العالم.. الشانزليزيه تحول إلى صفّ دراسي عملاق

شارك آلاف الأشخاص أول من أمس، في مسابقة عملاقة في الإملاء نُظّمت في جادة الشانزليزيه بالعاصمة باريس، التي تحوّلت إلى صفّ دراسي ضخم على مساحة 6600 متر مربع مع لوح بحجم 102 متر مربع.

وشارك في الحدث الأول من نوعه في العالم أكثر من 50 ألف شخص، وترأس الحدث الروائي رشيد سانتاكي.

وكان النص الأول عبارة عن مقطع من «لا مول دو باب» المأخوذة من كتاب «ليتر دو مون مولان» للفرنسي ألفونس دوديه، أملاها على المشاركين الصحافي ورئيس جمعية مكتبة بلا حدود أوغستان ترابونار.

وشكل الإملاءان الآخران نصاً معاصراً قرأته الكاتبة والصحافية كاترين بانكول، ونصاً عن موضوع رياضي أملاه لاعب الرغبي بيار رابادان. وساد الصمت الجادة الشهيرة، فيما أحنى المشاركون الصغار والكبار رؤوسهم فوق أوراقهم للبدء بالكتابة وفي أيديهم أقلام حبر جاف.

ولكن بعد بضع دقائق «استسلم» سامسون (10 سنوات) لأنّ الإملاء يتم بسرعة. وبعد 20 دقيقة، انتهت المسابقة لينتاب أدريين بلايند (42 عاماً) ارتياح. وقال «تذكّرت من خلال هذا التمرين التوتر والقلق اللذين يتسبب بهما الإملاء». وعلى يساره، يظهر نجله استياءً. فأنطوان الذي هو من الأفضل في صفه كانت ورقته شبه فارغة. وقال «كان الأمر شبه مستحيل! كان إملاءً للكبار».