«جواهر الإمارات».. مشغولات نادرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة النادرة

تشهد فعاليات النسخة الرابعة من معرض «جواهر الإمارات»، التي تتواصل في مركز إكسبو الشارقة لليوم الثالث على التوالي، إقبالاً كبيراً من الزوّار، مع إطلاق الجهات العارضة للعديد من القطع الحصرية والنادرة، من أرقى التصاميم العصرية والتراثية من المجوهرات والمشغولات الذهبية النادرة وقطع الألماس الفريدة من نوعها على مستوى العالم.

حيث أعلنت «جوهرة» للمجوهرات عن الإطلاق الأول لمجموعة البرقع الحاصلة على المركز الأول على مستوى العالم لأجمل قطعة مجوهرات للألفية، وذلك خلال المسابقة التي نظمتها مجموعة «دي بيرز» العالمية للمجوهرات، إلى جانب تقديم مجموعة من التصاميم العصرية المستوحاة من التراث الإماراتي، من ضمنها قطع الطبلة والشباصة، ومجموعة دانة المصنوعة من اللؤلؤ الطبيعي، إضافة إلى طرح العديد من الخصومات والتخفيضات الحصرية، لاسيما على مجوهرات الأعراس واللؤلؤ الطبيعي.

كما شهد المعرض الكشف عن مجموعة من الأحجار الكريمة النادرة في العالم، التي قدمتها مجوهرات «تاكات»، من أبرزها حجر الروبي، الذي بلغ سعره مليون دولار، وقطعة فريدة من الزمرد، التي تعتبر واحدة من 10 قطع موجودة في العالم، إلى جانب تقديم قارورة عطر مصنوعة من الزمرد بقيمة 50 ألف دولار، في حين أصدرت المصممة الإماراتية شما الحلامي، بالتعاون مع مؤسسة سالم الشعيبي للمجوهرات، مجموعتها الجديدة من الذهب عيار 18 المرصعة بالأحجار الكريمة من الروبي والأميرالد والتوباز وتطلب إنجازها نحو 400 ساعة عمل.