طلاب «دبي للتصميم» مبدعون في صندوق الوطن

شارك معهد دبي للتصميم والابتكار في اليوم المفتوح للإبداع والابتكار الذي قام بتنظيمه صندوق الوطن للمرّة الأولى بعنوان «الإبداع والابتكار في عام الاستدامة»، وذلك في إطار استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر المناخ (COP28).

وتمّ تنظيم هذا الحدث برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن.

وخلال اليوم المفتوح للإبداع والابتكار، قدّم خمسة طلاب تصميم إماراتيين وسعوديين من معهد دبي للتصميم والابتكار مجموعة من الحلول المستدامة أمام المشاركين. وأظهرت المشاريع المبتكرة الثلاثة الدور المحوري الذي يلعبه التصميم في بناء مستقبل مستدام وإدارة النفايات وحماية التنوّع البيولوجي.

ومن المشاريع مشروع «إحياء» من ابتكار لمياء العوضي وفاطمة لوتاه، وهو عبارة عن روبوت مستقبلي يهدف إلى إعادة إحياء التربة عن طريق تغيير مواقع أعشاش النمل، حيث ينتقل الروبوت من مناطق التربة الخصبة إلى مناطق التربة الجافة ويسكب في الأرض سائلاً مصنوعاً من السكر وملكة النمل. ويمتاز هذا الروبوت باحتوائه على أنظمة استشعار متقدّمة تحدّد مستوى الرطوبة في التربة، ومشروع «تحويل صدف البحر إلى مادة حيوية مستدامة» من تصميم دلال جابر. يهدف هذا المشروع إلى البحث في سُبُل استخدام صدف البحر كمصدر للمواد الحيوية الجديدة.

ومن المشاريع المشاركة أيضاً مشروع «قهوتنا» وهو عبارة عن علامة تجارية للمنتجات والخدمات من ابتكار لطيفة السويدي ولطيفة الخوري. ويهدف هذا المشروع بشكل أساسي إلى معالجة أزمة النفايات الناجمة عن إعداد القهوة وتعبئتها، وذلك في ظلّ ازدهار قطاع المقاهي في دولة الإمارات.

تجدر الإشارة إلى أنّ معهد دبي للتصميم والابتكار يقدّم شهادة بكالوريوس أولى من نوعها على مستوى المنطقة في التصميم متعدّد التخصّصات، وذلك بفضل مناهجه الدراسية ذات المعايير العالمية والتي تمّ إعدادها بالشراكة مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وكلية «بارسونز» للتصميم. وتساعد المواد التي يقدّمها المعهد للطلاب المتخصّصين في هذا المجال على تعزيز مهارات التفكير التصميمي الذي يتمحور حول الإنسان، بما يسهم في نمو المجتمعات وتقدّمها. وتأتي مشاركة معهد دبي للتصميم والابتكار في هذا اليوم المفتوح الذي نظّمه صندوق الوطن انسجاماً مع الجهود التي يبذلها الصندوق باعتباره مؤسسة غير ربحية، للتحفيز على الابتكار في مجالات التعليم والرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية وغيرها.