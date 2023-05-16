قرب أثر منسي في ألمانيا.. تشييد مبنى على طراز العصر البرونزي

يوجد في وسط ألمانيا أثر منسي يرجع لعصر ما قبل التاريخ، ولكن نظيره البريطاني يطغي عليه نوعاً ما.

يُعرف أثر ستونهنج الذي يتألف من مجموعة من الحجارة الكبيرة المنتصبة في مختلف أنحاء العالم، ولكن الصروح الخشبية في بوميلته ليست نقطة جذب رئيسة على الإطلاق في ألمانيا رغم أن هذا الكيان الدائري قديم قدم الأحجار المنتصبة في إنجلترا.

ويأمل مسؤولو السياحة المحليون بتغيير هذا بمبنى مركز زوار جديد مشيد من الطين باستخدام وسائل العصر البرونزي المبكر، لجعل ما يطلق عليها رينجهايليشتوم (المزار الدائري) في بوميلته أكثر ترحيباً بالزوار.

ويعطي مركز الزوار الجديد المقام عند الموقع معلومات عن الموقع وتاريخ المنطقة رغم أن الجزء الأكثر جاذبية هو البناء نفسه الذي شيد بـ130 طناً من الطين الذي دك باليد طبقة طبقة.

ويُعتقد أن موقع الطقوس المستدير الواقع بجنوب مدينة ماجدبورج بألمانيا الشرقية الشيوعية سابقاً، كان يستخدم قبل آلاف السنين للأغراض الفلكية. ولم يتم اكتشافه إلا من الجو في 1991 وجرى التنقيب عنه بالكامل بين 2005 و2008.

ويراه بعض علماء الآثار على أنه «ستونهينج ألمانيا» بسبب هيكله وقطره وعمره. ولكن على عكس نظيره الشهير البريطاني، فهو لا يتكون من حجارة كبيرة إنما من آلاف من الأوتاد الخشبية. ويُعتقد أن استخدام بوميلته بوصفه موقعاً للطقوس بدأ في أواخر فترة العصر الحجري الحديث.