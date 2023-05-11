أروى لطلبة «راشد لأصحاب الهمم»: سعيدة بمواهبكم

أكدت النجمة أروى أهمية منح أصحاب الهمم ما يحتاجون إليه من مساحة وفرص خاصة للتعبير عن قوتهم وإرادتهم وإبداعاتهم المختلفة، مضيفة خلال زيارة لمركز راشد لأصحاب الهمم في دبي: «أثبت المركز من خلال برامجه النوعية قدرته على احتضان أبناء هذه الفئة التي تحتاج منا إلى بذل مزيد من العطاء، من أجل دعمها وتفعيل وجودها على الساحة، وتسهيل دمجها في النسيج المجتمعي».

وأعربت أروى عن إعجابها بنوعية الخدمات التي يقدّمها المركز لطلبته، ويسعى من خلالها إلى تأهيلهم وتدريبهم وتحويلهم إلى عناصر فاعلة في المجتمع. وأبدت إعجابها بما قدّمه الطلبة الذين استقبلوها بالورود من عروض غنائية واستعراضية تكشف عما يمتلكونه من مواهب وإبداعات. وتابعت: «خلال زيارتي للمركز شهدت مجموعة من الاستعراضات التي قدّمها الطلبة، وتكشف عن نوعية قدراتهم ومواهبهم ومهاراتهم التي يمكن الاستفادة منها، ضمن إنتاجات الساحة الفنية العربية على اتساعها».

من جهتها، قالت المديرة العامة لمركز راشد لأصحاب الهمم مريم عثمان، التي استقبلت الفنانة أروى، إن «المركز يرتبط بعلاقة قوية مع نجوم الفن العربي على اختلاف جنسياتهم وتوجهاتهم، فهم يشكلون داعماً قوياً لأصحاب الهمم، وعبر زياراتهم المتكررة يؤكدون أهمية الدور الذي تلعبه الفنون في دعم أصحاب الهمم، وقدرتها على إيصال رسائلهم إلى المجتمع، ما يمكننا جميعاً من تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم».

وأضافت: «تعبر زيارة النجمة أروى عن الجانب المشرق في مجتمعاتنا العربية والساحة الفنية، إذ لمسنا خلال الزيارة مدى تفاعلها مع الطلبة وقدرتها على ملامسة قلوبهم، وهو ما ينعكس إيجاباً على أدائهم ونفسياتهم وحياتهم اليومية، لاسيما أن الفنانة تمثل أحد الأصوات الجميلة التي يمكننا من خلالها التعبير عن رسائل أصحاب الهمم».

وخلال الزيارة جالت أروى بين أقسام المركز، واطلعت على فصوله المختلفة، وتابعت استعراضات درامية وحركية قدّمها أبناء مركز راشد لأصحاب الهمم، وتعد جزءاً من برامج المركز العلاجية.

واستمعت الفنانة من مريم عثمان إلى شرح عن خدمات المركز وبرامجه العلاجية والتدريبية والتأهيلية التي يستفيد منها أكثر من 300 طالب وطالبة من مختلف الجنسيات والثقافات والأعمار.

كما زارت أروى أيضاً ورش التدريب المهني من زراعة ونجارة وتطريز وتدريب مهني، التي يسعى المركز من خلالها إلى تطوير وصقل مهارات طلبته، إذ اطلعت خلالها على منتجات يقوم الطلبة بابتكارها وإنتاجها ضمن برامج خاصة تقدّمها الورش لهم.

الفنانة أروى:

• «قدرات طلبة المركز ومواهبهم يمكن الاستفادة منها ضمن إنتاجات الساحة الفنية العربية».

مريم عثمان:

• «أروى أحد الأصوات الجميلة التي يمكننا من خلالها التعبير عن رسائل أصحاب الهمم».

تبادل المحبة

شاركت النجمة أروى خلال زيارتها مركز راشد لأصحاب الهمم في دبي بعض الطالبات حصة الطبخ، وسط مع تفاعل كبير من الطلبة الذين عبروا عن سعادتهم بهذه الزيارة التي مكّنتهم من تبادل المحبة مع النجمة الشابة التي تفاعلت مع مجموعة الفقرات الاستعراضية التي قدّمها الطلبة على المسرح.