أكبر مسابقة إملاء في العالم.. على مساحة 6600 متر مربع
من المقرر أن تتحول جادة الشانزليزيه في العاصمة الفرنسية باريس في الرابع من يونيو المقبل، إلى فصل دراسي تُجرى فيها مسابقة عملاقة في الإملاء، كما أعلن منظمو هذا النشاط اليوم الأربعاء.
وأوضحت جمعية لجنة الشانزليزيه التي تتولى الترويج للجادة الشهيرة وإحياء الأنشطة فيها أن هذا الشريان الباريسي الحيوي سيكون بعد ظهر الرابع من يونيو، بمبادرة منها، «مسرحاً للحظة فريدة في تاريخه وهي تنظيم أكبر مسابقة إملاء في العالم».
وسيقام على مساحة 6600 متر مربع بين محطة «جورج الخامس» لقطارات الإنفاق (المترو) وساحة ليتوال ديكور فصل دراسي فعلي، فيه مقاعد وطاولات، ومنصة ولوح أسود (هو عبارة في الواقع عن شاشة عملاقة).
وأنشئت صفحة على الموقع الإلكتروني لبلدية باريس لتمكين الراغبين في المشاركة من تسجيل أسمائهم، وهو متاح لجميع عاشقي اللغة الفرنسية ممن يتجاوزون العاشرة، على أن يُختار نحو 1700 منهم بواسطة سحب قرعة.
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