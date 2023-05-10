فريد فارغاس تعود برواية بوليسية جديدة

بعد توقف لست سنوات، تعود الكاتبة الفرنسية فريد فارغاس، مبتكرة شخصية جان باتيست آدامسبيرغ، برواية جديدة بعنوان «سور لا دال»، (على اللوحة الصخرية) كما أعلنت الدار الناشرة للكتاب أمس.

وستطرح دار «فلاماريون» الكتاب العاشر من سلسلة فريد فارغاس في 17 مايو الجاري.

وفي الرواية الجديدة يذهب المحقق إلى بريتانييه في غرب فرنسا، حيث قُتل أحد حراس الطرائد، وتأخذ «قضية لوفييك» (على اسم قرية وهمية) أبعاداً غير متوقعة.

يشار إلى أن فارغاس ألّفت أكثر من 15 رواية بوليسية تُرجمت في 22 دولة.

وصدر آخر كتاب للروائية الفرنسية وهو «كان سور لا روكلوز» في 2017. ونشرت فارغاس، وهي عالِمة في الآثار الخاصة بالحيوانات، مقالتين عن التغير المناخي.