«مغامرات أكرو» في محطة القصص المصورة

استضافت محطة القصص المصورة في مهرجان الشارقة القرائي للطفل في إكسبو الشارقة، عرضاً بعنوان «مغامرات أكرو»، قدّم خلاله أعضاء الفرقة لوحة فنية عبر مجموعة متنوعة من رقصات «الأكرو» التي مزجت بين الرقص الكلاسيكي والأكروباتي.

وفي أجواء تفاعلية حماسية، وسط حضور لافت من الطلبة والزوار، أدّت الفرقة أربع رقصات على أنغام موسيقى تصويرية ذات إيقاعات رباعية مستوحاة من موسيقى «الأنمي» ومسلسلات «المانغا» الشهيرة، معتمدة على السلالم الخماسية المستخدمة في الموسيقى اليابانية.

ويستلهم العرض قصته من «ون بيس»، سلسلة المانغا اليابانية الأكثر مبيعاً في اليابان والعالم التي تدور أحداثها حول لوفي الصغير، الذي أصبح جسده يتمتع بمرونة كبيرة بعد تناوله - عن طريق الخطأ - فاكهة «جوم جوم»، ويحلم بأن يصير ملكاً لقراصنة البحر عن طريق الحصول على الكنز العظيم (ون بيس) في رحلة مميزة إلى عالم الأساطير والمغامرات.