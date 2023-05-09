دبي نموذج ملهم في دعم أصحاب الهمم

أكدت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) هالة بدري، أن دبي أصبحت نموذجاً ملهماً في دعم أصحاب الهمم من خلال تبنيها العديد من الحلول المتطورة، وتوفير وسائل الدعم التي يحتاج إليها أبناء هذه الفئة.

وأضافت بدري، خلال توقيع الهيئة اتفاقية تعاون مع مركز دبي للرعاية الخاصة، تهدف إلى دعم أصحاب الهمم وصقل مهاراتهم ومواهبهم وتعزيز مشاركتهم في المشهد الثقافي: «نهدف إلى تفعيل حضور أصحاب الهمم، ومساعدتهم على إطلاق مواهبهم والأخذ بأيديهم نحو آفاق أوسع، وتحفيزهم على الإبداع، وتمكينهم من تجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور عبدالله الخياط: إن «هذه الاتفاقية ستسهم في تمكين أصحاب الهمم وتعزيز حضورهم في المجتمع، وستعمل على تعزيز حياة ذوي الهمم عبر منحهم فرصاً جديدة للإبداع والتعبير عن أنفسهم».

وأضاف: «نهدف إلى الاستمرار بتقديم أفضل الخدمات، والعمل على تحسين وتطوير حياة أصحاب الهمم وتعزيز استقلاليتهم وثقتهم بأنفسهم وزيادة إنتاجيتهم ودمجهم في المجتمع، ونتطلع إلى علاقة تعاون مستمرة مع (دبي للثقافة)؛ إذ يمكننا معاً العمل على تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً لأصحاب الهمم».