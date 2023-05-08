بدور القاسمي: نحلم بتوصيل الكتاب إلى كل طفل محروم

أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسسة ورئيسة مؤسسة كلمات، أن «التشجيع على القراءة ونشر المعرفة أصبح اليوم ضرورة قصوى لكل المجتمعات، فالعالم يتغير بسرعة هائلة والتغيير لا ينتظر أحداً». جاء ذلك خلال حضورها إعلان «مؤسسة كلمات»، إطلاق خط منتجات جديد يحمل تصميم الفنان الإماراتي محمد المنصوري، بهدف دعم مبادرة «تبنَّ مكتبة»، والترويج لتلك المنتجات ومبادرات المؤسسة عبر المنافذ التسويقية التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، في إطار جهود المؤسسة المستمرة لدعم الأطفال النازحين واللاجئين والمحرومين الذين يعانون من صعوبات في الوصول إلى مصادر المعرفة، خصوصاً باللغة العربية.

وفي إطار مشاركتها في الدورة الـ14 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، وقّعت مؤسسة كلمات مذكرة تفاهم مع مجموعة «ماجد الفطيم» لإطلاق هذا التعاون، إذ وقع المذكرة من جانب مؤسسة كلمات الشيخة بدور القاسمي، ومن جانب مجموعة ماجد الفطيم المدير العام لمراكز التسوق في الإمارات لدى شركة ماجد الفطيم العقارية فؤاد منصور شرف.

وبهذا التعاون، يصبح الفنان الإماراتي محمد المنصوري أول سفير لمؤسسة كلمات في مشوارها الخيري والإنساني نحو تمكين الأطفال وغرس حب القراءة وشغف المعرفة في نفوس اليافعين والأطفال المحرومين.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «عندما أطلقنا مؤسسة كلمات، كان هدفنا الأول والأخير إيصال الكتاب إلى كل طفل عربي محروم حول العالم لنضمن حقه في القراءة، وكان هدفنا تمكين هذا الطفل وتشجيعه على إطلاق خياله ليتصور مستقبلاً أفضل من واقعه الحالي». وأضافت «بعد العمل مع الكثير من الجهات المحلية والدولية، أدركنا أهمية وضرورة ما نقوم به في المؤسسة وأصبح حلمنا أكبر في الوصول إلى آلاف الأطفال اللاجئين والمحرومين وذوي الإعاقات البصرية، ولتحقيق هذا الحلم نحرص دائماً على تعزيز تعاوننا وتطوير شراكاتنا مع العديد من الأفراد والجهات وسنواصل العمل مع مختلف الشركاء لنضع الكتب بين يدي الأطفال واليافعين في العالم العربي وخارجه».

من جانبه، قال محمد المنصوري: «يشرفني أن أكون جزءاً من دعم قضية إنسانية، وأن تمثل أعمالي الفنية، التي تم عرضها ضمن خط المنتجات الجديد، رسالة أمل، أرجو أن تلهم الناس لأخذ زمام المبادرة، وإحداث فرق كبير، والمساهمة في دعم مبادرة «تبنَّ مكتبة»، فكل منتج يتم بيعه سيساعد في دعم هذه القضية النبيلة، وسيكون نقطة تحول في حياة طفل في مكان ما من عالمنا، يمكن أن يصبح فرداً طموحاً وفاعلاً يسهم في تنمية مجتمعه».

محمد المنصوري:

«يشرفني أن أكون جزءاً من دعم قضية إنسانية، وأن تمثل أعمالي رسالة أمل».