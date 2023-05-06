«ناشري كتب الأطفال» يمنح جوائز دورته الـ 10

أعلن الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال، دُور النشر الفائزة بجوائز دورته العاشرة، حيث كانت من نصيب الأردن، ولبنان، ومصر، عن سلسلة إصدارات شكلت إضافة في جودة المحتوى والمضمون والطباعة لمكتبة القرّاء الصغار باللغة العربية.

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الـ14 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، حيث يسعى الملتقى من خلال جوائزه إلى النهوض بصناعة كتاب الطفل العربي.

وحصدت دار السلوى للنشر، من المملكة الأردنية الهاشمية، الجائزة عن فئة كتب الطفولة المبكرة، عن كتاب «كاميلا تبحث عن وظيفة»، من تأليف أمل ناصر، ورسوم بسمة حسام، وعن فئة كتب الطفولة المتوسطة، فازت دار الساقي للنشر، من الجمهورية اللبنانية، عن كتاب «ألوان مدينتي» للكاتبة رانيا زبيب ضاهر، ورسوم تيريزا البيريني، وعن فئة كتب اليافعين، فازت شركة نهضة مصر للنشر، من جمهورية مصر العربية، عن كتاب من إصداراتها بعنوان «من أخذ العربة» للكاتبة ماريا دعدوش، ورسوم عبدالله قواريق.

وكرّم أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، دور النشر الفائزة بجوائز الملتقى.