«مراود» ينطلق الأربعاء في «العويس الثقافية»

تستضيف مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، الأربعاء المقبل، معرضاً فنياً بعنوان «مراود» في دبي.

ويهدف المعرض إلى تنمية التذوق الفني والبصري سعياً لتذوق فني متميز، عبر الارتقاء بالمستوى الفني لطلبة الجامعات أو الفنانين الهواة من الجنسين، ويعمل على استثمار قدراتهم وطاقاتهم الإبداعية باعتبارهم فناني المستقبل، وهو ما دفع مؤسسة العويس الثقافية إلى إتاحة الفرصة لهم لعرض نتاجهم الفني، وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم الإبداعية في مجال الفنون المرئية، وإلى تفعيل دورهم في المجتمع.

ويأتي «مراود» لتقديم تحية إلى كل فنان أسهم في فكرة إبداعية، إذ إن الأعمال المعروضة تنوّعت في طرح الأفكار كل بطريقته في تناول الموضوع، بابتكارات متعددة وأساليب مختلفة.