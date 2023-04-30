«دبي للثقافة» تضيء على متحف الشندغة

تشارك هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) في فعاليات «سوق السفر العربي 2023»، الذي ينظم خلال الفترة من الأول وحتى الرابع من مايو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وأعلنت الهيئة أن المشاركة تأتي انطلاقاً من أهمية الحدث، الذي يُعدّ منصّة مهمة لترويج معالم دبي التاريخية البارزة، ما يدعم جهود «دبي للثقافة» الهادفة إلى تحفيز السياحة الثقافية في الإمارة، والتعريف بالتراث المحلي وتعزيز حضوره على الخريطة الدولية، ما يسهم في إبراز الوجه الحضاري للإمارة، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

ومن خلال جناحها في سوق السفر العربي، ستضيء «دبي للثقافة» على مجموعة من المعالم الثقافية والسياحية التي تتولى إدارتها، ومن بينها متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، باستخدام مشاهد بصرية وإبداعية مبتكرة، تبرز إمكانات ومقومات المتحف، الذي يتألف من 22 جناحاً موزعة على أكثر من 80 بيتاً، صممت وفقاً للمعايير العالمية لتوفير مجموعة تجارب ثقافية متفردة، تُمكن زواره من التعرف إلى تاريخ دبي وتراثها، وأنماط الحياة التقليدية التي كانت سائدة فيها منذ منتصف القرن الـ19 وحتى سبعينات القرن الماضي، إلى جانب استكشاف عناصر التراث والثقافة المحلية بكل جمالياتها وأصالتها، من خلال مجموعة مقتنيات ومعروضات المتحف التي تتنوّع بين الصور الفوتوغرافية القديمة، والمقاطع المصورة، والعُملات والمجوهرات والطوابع والوثائق، وغيرها.

كما تنظم «دبي للثقافة» في جناحها أيضاً معرضاً فنياً يبرز ثراء وتفرد المشهد الإبداعي المحلي، يضم مجموعة من أعمال الفنانين والمبدعين الإماراتيين المعروفين على الساحة، ومن بينهم: الدكتورة نجاة مكي وعمار العطار وأسماء بالحمر وآخرون. ويأتي تنظيم المعرض بهدف تمكين أصحاب المواهب المحلية والتعريف بإنجازاتهم، ودعم الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي.