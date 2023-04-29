«وحيدان في المنزل» يجمع نخبة من الفنانين الإماراتيين والكويتيين

يجمع العرض المسرحي «وحيدان في المنزل» نخبة من الفنانين الإماراتيين والكويتيين، ويقدم مساحة فنية مسرحية مشوقة صمن فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل الذي تقام دورته هذا العام بعنوان «عقول تتشكل».

العمل من إنتاج «هيئة الشارقة للكتاب»، بالتعاون مع شركة «نجوم» من دولة الإمارات، وشركة «بانثر للإنتاج الفني والمسرحي» من دولة الكويت، في سعي يعكس رؤية الهيئة في بناء جيل واعٍ ومخاطبته بأعمال فنية ترتقي بذائقتهم، وتعزز معارفهم وخبراتهم.

شارك في هذا العمل كل من الفنانين الإماراتيين وديمة أحمد، ومحمد جمعة، وعبدالله نبيل، وسعود الزرعوني، والفنانين الكويتيين هنادي الكندري، وشوق الهادي، ومحمد الحداد، وأحمد بن حسين، وملك أبوزيد، وجنى الفيلكاوي. وتقام العروض على مدار ثلاثة أيام في 12 و13 و14 مايو.

تدور أحداث «وحيدان في المنزل» حول صبي وفتاة يجدان نفسيهما وحيدين بعد غياب العائلة للسفر خارج البلد، وبعد حالة من المرح، يفاجأ الأخوان بتهديد عصابة تحاول اقتحام المنزل وسرقته، ليجدا نفسيهما في مواجهتها للدفاع عن البيت.