أصوات محمود التهامي و«بنات النجار» تجتذب الجمهور

ضمن الأمسيات الرمضانية من مهرجان أبوظبي، في عامها الرابع على التوالي، شهدت «ترنيمة العشق»، وتأسيس المنشدات «بنات النجار» للشيخ محمود التهامي، إقبالاً لافتاً من المتابعين للقناة الخاصة بالمهرجان على «يوتيوب»، إذ بلغ إجمالي عدد المشاهدات للعملين منذ بدء بثهما في السابع و11 من أبريل الماضي أكثر من مليون مشاهدة.

وجرى تقديم أعمال التهامي، ضمن أمسيات مهرجان أبوظبي الرمضانية في دورته الـ20، احتفاءً بشهر رمضان المبارك وقيمه الفضيلة في أجواء روحانية، إذ جاءت الأمسيات لتلبي تطلعات الجمهور خلال الشهر الفضيل، وانطلاقاً من التزام المهرجان بتحفيز حوار الثقافات والحفاظ على الموروث الثقافي والإرث الموسيقي والإنشادي العربي.

وقالت مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، هدى إبراهيم الخميس: «يسعدنا التعاون مجدداً مع الشيخ محمود التهامي في (ترنيمة العشق) وتأسيس المنشدات (بنات النجار) اللذين يستلهمان الموروث الإنشادي والتراث الثقافي والروحي العريق وروائع المدائح النبوية، ضمن الأمسيات الرمضانية من مهرجان أبوظبي في عامها الرابع على التوالي، احتفاءً بقيم التضامن والأخوة الإنسانية والتعايش في الشهر الفضيل، وإبرازاً لمكانة أبوظبي حاضنةً لكبار الفنانين العرب والعالميين ودورهم في إيصال رسالة الفنون السامية».

وأضافت: «يتميز عمل (ترنيمة العشق) بكونه يجمع لأول مرة بين الشيخ التهامي وشباب مدرسته للإنشاد الديني مع الموسيقار هاني شنودة، أداءً وارتجالاً وألحاناً، لقصائد من التراث الصوفي كقصيدة (أطوف على ذاتي) الشهيرة للشاعر المتصوف عبدالغني النابلسي، وقصائد الشيخ التهامي، والشيخين عبدالرحيم دويدار وعبداللطيف العزب، بينما يتوّج (بنات النجار) شراكتنا في تعزيز مكانة المرأة، ويتميز بالأداء المبدع للمنشدات بقيادة المايسترو محمود وحيد، لروائع المدائح النبوية من الوطن العربي».

وأكملت الخميس: «أتقدّم بعميق الشكر والتقدير إلى الشيخ محمود التهامي لأعماله الحصرية التي تبرز سعينا المشترك للحفاظ على الإرث الموسيقي والأدبي والإنشادي العربي العريق».

من جانبه، أشاد التهامي بجهود مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، ودورها في الاحتفاء بالمبدعين العرب، والحفاظ على الإرث الموسيقي والأدبي العربي.

وأضاف: «فخور بالشراكة والتعاون مع مهرجان أبوظبي، الذي بات اليوم منارة إماراتية عالمية للثقافة والفنون، تسهم في ترسيخ قيم الأصالة والأخوة الإنسانية، وحماية التراث العربي غير المادي وتوثيقه ونقله إلى الأجيال المقبلة».

الأصالة بأسلوب عصري

يهدف الشيخ محمود التهامي، من خلال «ترنيمة العشق»، إلى تقديم الشعر العربي الأصيل بأسلوب عصري، مع الدمج بين الموسيقى العربية والعالمية، لمواكبة الحضارات والثقافات المختلفة، مع الحفاظ على المكانة المميزة للشعر العربي، إذ يجمع العمل بين جمال الموسيقى الروحية والجوانب الاجتماعية والثقافية، مع الحفاظ على فصاحة الكلمات وجمال المعنى، وجرى تقديم العمل بمشاركة مجموعة من الفنانين الموهوبين، منهم: هاني شنودة والشيخ عبدالرحيم دويدار ومحمود هلا ل وجورجينا حلمي، إضافة إلى 30 عازفاً.

أوائل المنشدات

يحتفي «بنات النجار» بأوائل المنشدات في تاريخ الإسلام اللواتي استقبلن الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) في المدينة المنورة، وأنشدن الشعر في مدحه، ويشمل مجموعة من القصائد المشهورة والمدائح والأناشيد الرمضانية في مديح النبي محمد، والتي قدمت في كل من مصر والسودان وتونس، ودول المغرب العربي.