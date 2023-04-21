قهوة العيد الإماراتية.. شغف الشباب وخبرة الجدات يجتمعان في «الدلة والفنيال»

اجتمعت خبرة الجدات، وشغف الشباب ورغبتهم في تطوير الإرث الإماراتي المتعلق بالقهوة الإماراتية في تعاون مستوحى من التقاليد والطقوس الإماراتية العريقة، حيث تعاون مؤسس مشروع «الدلة والفنيال»، علي منصور، مع الوالدة خصيبة الدهماني، لإطلاق قهوة العيد المستلهمة من القهوة العربية الإماراتية التي لا تخلو منها البيوت الإماراتية، لاسيما في المناسبات والأعياد.

«قهوة العيد»

وأكدت الوالدة خصيبة الدهماني، لـ«الإمارات اليوم»، أن هناك كثيراً من الأمور التي تميز القهوة الإماراتية عن غيرها من الأنواع الأخرى من القهوة، فهي مشهوره منذ القدم وتختلف كثيراً عن القهوة التي يتم تقديمها في المقاهي الحديثة، وأبرزها احتواؤها على المنكهات كالهيل، والزعفران، والقرنفل، الذي يوضع في القهوة، وأشارت إلى أهمية وجود «دلة القهوة» في البيوت الإماراتية في كل المناسبات، لاسيما في الأعياد. وقالت: «توجد القهوة في البيوت الإماراتية دائماً، فهي تحضر يومياً ولا تحلو الجلسة من غيرها، إلا أن قهوة العيد لها طعم آخر بلمة الأهل والأحباب، حيث اعتدت شخصياً منذ سنوات على التجمع مع الأهل والجيران خلال أيام العيد الثلاثة، وتحضير القهوة والإفطار وتناوله معاً، وهي عادة قديمة لم تنقطع حتى اليوم».

«خلطة خاصة»

وقالت الوالدة خصيبة الدهماني: «طلب مني التعاون ومشاركة خبرتي في طريقة تحضير وتحميص والتعاون لإطلاق المنتج، بالتعاون مع مؤسس مشروع (الدلة و الفنيال) لصنع المنتج، وهو عبارة عن بن القهوة الإماراتية بخلطتي الخاصة، فقمت بتلبية الدعوة وعملت عليها على مرحلتين: الأولى قمت فيها بمرافقة فريق (الدلة والفنيال) إلى محل حبوب البن الأخضر، الذي أثق به شخصياً، وشراء نوع محدد من البن والعمل مع خبراء التحميص لتحديد درجة التحميص المُثلى للخلطة الجديدة، كما قمنا من بعدها بفرز البُن الذي تم طحنه وخلطه مع مزيج من أنواع الهيل والزعفران الذي اخترته، والمرة الثانية قمت بلقاء فريق التصميم لاختيار تفاصيل التغليف و إطلاق خلطة البن الخاصة بي».

جداتنا مصدر إلهامنا

وأكد مؤسس شركة «الدلة والفنيال»، علي منصور، أهمية هذا التعاون قائلاً: «نعمل جاهدين لإقامة شراكات وثيقة مع أفراد المجتمع من مطوري خلطات القهوة الإماراتية، حيث نقوم بزيارتهم، والتعرف عليهم والتعلم منهم ونتذوق قهوتهم، ثم نعمل معهم لتجربة وتطوير خلطات قهوة إماراتية ذات مذاق مميز، كما نتيح لهم فرصة بيع خلطاتهم ضمن منتجات (الدلة و الفنيال)، ونخصص لهم جزءاً من عائدات بيع منتجات القهوة المطورة معهم».

وأضاف: «ألهمني شغف الوالدة خصيبة وحماسها الملموسين أثناء تعاوننا معها، حيث كانت هذه تجربة ممتعة للغاية، فرؤية الفخر في عيون أمي خصيبة وهي تطور منتجها الخاص يُعدّ وحده إنجازاً بالنسبة لنا».

خصيبة الدهماني:

• «تحضر القهوة في البيوت الإماراتية دائماً، إلا أن قهوة العيد لها طعم آخر بلمة الأهل والأحباب​»

سيرة

ولدت خصيبة الدهماني عام 1953، هي أم لـ16 من الأبناء وتعيش في منطقة الذيد. وأصبحت خصيبة شخصية معروفة على منصّات التواصل الاجتماعي، بعد أن التقطت صورتها علياء سلطان الجوكر في التاسع من فبراير 2021، بمناسبة إطلاق دولة الإمارات لبعثتها إلى المريخ، وهي تحمل لوحة كتب عليها عبارة «وصلنا المريخ».