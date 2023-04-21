قصر الوطن.. رحلة إنسانية وحضارية في العيد

يستعد قصر الوطن لاستقبال زواره خلال عطلة عيد الفطر بأجواء ساحرة تتيح لهم الانغماس في تجارب إنسانية وثقافية وحضارية مميزة تزخر بالتراث والفنون العربية والإسلامية الأصيلة. ويعد قصر الوطن بهندسته المعمارية وتصاميمه الداخلية الرائعة، ومعروضاته الجذابة، وتشكيلته الواسعة من الفنون والمخطوطات النادرة، مكاناً مثالياً للتعرف على ثقافة دولة الإمارات، والاحتفاء بتراثها الغني في هذا الوقت المميز من العام. وسيتمكن الضيوف أيضاً يوم الجمعة 21 أبريل الجاري من استخدام اللافتات والاكسسوارات الخاصة بالعيد لالتقاط أجمل الصور التذكارية ومشاركتها مع الأهل والأصدقاء.

وسيتمكن الضيوف أيضاً من مشاهدة عرض الصوت والضوء والاستمتاع بروعة وبهاء القصر في مشهد فني بديع يستعرض مسيرة التقدم التي تشهدها دولة الإمارات عبر رحلة مرئية من ثلاثة فصول ينتقل خلالها الزوار من تاريخ الدولة وحاضرها إلى مستقبلها المشرق، إذ يمزج هذا العرض الفريد بين الموسيقية الإماراتية التقليدية واللمسات المستقبلية في تجربة بصرية غامرة تسلط العرض على الإنجازات الهامة والمعالم التي رسمت ملامح دولة الإمارات المتحدة.