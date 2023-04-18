تمثال برونزي جديد يطل على نهر الراين في ألمانيا

يطل تمثال جديد لامرأة على هضـــــــــبة لوريلي الصخــــــرية الشـــهيرة فوق نهر الراين في ألمانـــيا، إذ كــــشف عــــــن التمثال الذي نفذتــــه الفنـــــــانة فاليري أوتي، في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وفاز التمثال البرونزي، الذي يبلغ ارتفاعه 2.2 متر، بتصويت مواطني البلدية المحلية في ولاية راينلاند بالاتينات.

وتجلس الشخصية الأنثوية على صخرة، ويبدو أنها تذوب فيها، وينساب شعرها الطويل وينسكب في النهر، ويقف التمثال في نهاية مسار الأشعة الذي يؤدي إلى قمة الصخرة.

وفي عام 2021، تلقت جمعية لوريلي للبلديات منحة قدرها 68 ألف يورو (74 ألفاً و770 دولاراً)، تلتها منحة أخرى بقيمة 105 آلاف يورو في عام 2022 لتنفيذ التصميم الفائز.