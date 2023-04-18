متحف في بكين يروي تاريخ الطيران الصيني

افتتح متحف تاريخ صناعة الطيران الصيني في بكين، ليصبح المكان الوحيد الذي يقدم عرضاً شاملاً لتاريخ الطيران الصيني الممتد لـ110 أعوام، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أمس.

وأنشئ المتحف الذي يقع في حي مييون ببكين، بشكل مشترك من قبل ثلاث شركات رئيسة في مجال صناعة الطيران الصينية.

ويضم المتحف أكثر من 1400 معروض في قاعة تغطي مساحة 3328 متراً مربعاً.

وطوّرت الصين نظاماً حديثاً لصناعة الطيران، وبنت ثقافة الطيران الخاصة بها. ويعرض المتحف الأحداث والمنتجات والأنشطة الرئيسة والشخصيات التمثيلية في تطور صناعة الطيران الصينية، ما يسلط الضوء على شغف وثقافة وتفاني صناعة الطيران الصينية وشعبها، وفقاً للمتحف.