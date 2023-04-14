بحث ذكاء اصطناعي: الشباب العربي على صلة وثيقة بالقيم الرمضانية والروابط الاجتماعية

كشفت منصة أبحاث المستهلك، القائمة على الذكاء الاصطناعي ومقرها دبي، عن نتائج تقرير «التحول الرمضاني»، وهي دراسة معمّقة ترصد تغير أولويات أنماط الحياة لأفراد جيل زد وجيل الألفية خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار التقرير إلى تحول أنشطة هؤلاء الأفراد خلال شهر رمضان نحو الفردية؛ ما يعكس التركيبة السكانية المتغيرة، وعادات استهلاك المحتوى الإعلامي، وخيارات أنماط الحياة. ووجد التقرير أن الشباب العربي يميل إلى تفضيل لقاء الأصدقاء على التجمعات العائلية، وتفضيل ممارسة ألعاب الفيديو والرياضة وتصفّح تطبيق «تيك توك» على النشاطات التقليدية، مثل مشاهدة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية.

وبالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، حللت الشركة التغريدات ومنشورات «إنستغرام» ومقاطع «تيك توك» التي تبادلها المستهلكون في العالم العربي من رمضان 2022 حتى الآن. واعتمد البحث عموماً على تحليل بيانات المشاعر والأحاسيس واللهجة (التي تمثل وطن المنشأ) لنحو مليوني منشور على الإنترنت، وردت فيه كلمة «رمضان» باللغتين العربية أو الإنجليزية. ووصلت هذه المنشورات إلى أكثر من 22 مليون شخص، وحققت أكثر من 6.2 مليارات مشاهدة.

ووجد التقرير أيضاً أن نحو ثلاثة أرباع (71%) أفراد جيل زد (جيل ما بعد الألفية) يحملون حنيناً متزايداً للتجارب الرمضانية التقليدية، حيث يتوقون إلى تمتين الروابط المجتمعية، وإعادة إحياء المظاهر الرمضانية التقليدية.

وفي الوقت نفسه، أعرب غالبية أفراد جيل الألفية (79%) (ممّن تزيد أعمارهم عن 30 عاماً) عن قلقهم إزاء الضغوط المالية المرتبطة بالأنشطة الرمضانية، مثل تكلفة تناول الطعام في الخارج وشراء الهدايا. وقال ما يزيد على واحد من كل أربعة أشخاص (29%) أنهم ربما يشعرون بالحنين إلى المظاهر الرمضانية التقليدية.

وعلى الرغم من اختلاف أولويات جيل زد وجيل الألفية خلال شهر رمضان، فإنهما يتشاركان الشغف بالقيم الرمضانية. ووجد التقرير أن ما يزيد على ثلثي الأفراد (69%)، يتناولون الموضوعات الروحانية في محادثاتهم عبر الإنترنت، بينما يركز المتبقون على توطيد العلاقات الاجتماعية خلال الشهر المبارك.

وتضمن مفهوم الروحانية جوانب عدة، يأتي في مقدمتها الدعاء، ويليه الفرائض الدينية من الزكاة والصلاة والصوم والحج.