المكسيك تسترد «وحش الأرض» من الولايات المتحدة

أعادت الولايات المتحدة إلى المكسيك تمثالاً حجرياً عملاقاً يُعرف باسم «وحش الأرض»، يعود تاريخه إلى حضارة أولمك السابقة للمسيحية.

وأوضح المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ في بيان، أن التمثال المنحوت بدقّة يزن أكثر من طن، ويبلغ طوله نحو 1.8 متر، ويبلغ عرضه متراً ونصف المتر. ونشر وزير الخارجية مارسيلو إبرارد، تغريدة أشار فيها إلى أن قنصل المكسيك في نيويورك خورخي إيسلاس، أكد له أن «التمثال العائد إلى حضارة أولمك استُردّ، وهو على وشك العودة إلى وطنه الذي لم يكن يُفترض أن يخرج منه قطّ».

وأفادت السلطات بأن نحو 10 آلاف قطعة استُرِدّت منذ 2018.

وسبقت حضارة الأولمك حضارتي المايا والأزتيك، وعُرف حرفيوها بمنحوتاتهم التي كانت عبارة عن رؤوس حجرية ضخمة وتماثيل وألواح عمودية.