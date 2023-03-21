«القرائي للطفل» يفتح باب التطوع

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب، بالتعاون مع مركز الشارقة للعمل التطوعي، عن فتح باب التسجيل للمتطوعين في فعاليات الدورة الـ14 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي تنظمه الهيئة على مدار 12 يوماً في الفترة من الثالث إلى 14 مايو المقبل في مركز إكسبو الشارقة، لتعزيز ثقة الشباب بطاقاتهم، وبناء شخصياتهم، وإكسابهم مهارات جديدة من خلال العمل التطوعي.

ووجهت الهيئة دعوة للراغبين في التطوع من الفئات العمرية 18-45 عاماً للانضمام للحدث، إذ سيسهم المتطوعون في العمل التنظيمي، والإشراف على الاحتفالات، كما سيقدمون الدعم والمساعدة لدور النشر، وفريق الدعم الفني، وفريق الموارد المالية، وغيرها من المهام. وسيتولى المتطوعون مهام تزويد زوار المهرجان بالمعلومات حول الأنشطة المتنوعة التي يقدمها.