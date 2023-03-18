«مركز راشد» يجمع «ثلاثية الحب الأسري»

نظم مركز راشد لأصحاب الهمم، احتفالية بعنوان «ثلاثية الحب الأسري»، جمعت تحت مظلتها مناسبات «يوم الأم» و«يوم المرأة» و«يوم الطفل»، بمشاركة الفنانين عبدالله بالخير وشذى حسون وأروى، وحضور مجموعة كبيرة من الشخصيات المهمة والرعاة وسيدات المجتمع ونجوم الفن ووسائل التواصل الاجتماعي، الذين شهدوا العديد من الفقرات الترفيهية والفنية التي نظمها طلبة المركز.

وتضمنت الاحتفالية مجموعة من الفعاليات والمفاجآت، إلى جانب فقرة فنية للفنان الإماراتي عبدالله بالخير الذي قام بالغناء وسط طلاب المركز من أصحاب الهمم، وقاموا بالتفاعل معه بشكل كبير كما شهدت الفعالية عرضاً للأزياء حمل توقيع مصمم الأزياء العالمي عقل فقيه، وعرضاً مسرحياً حمل بصمات أعضاء «فرقة نجوم راشد المسرحية»، بالإضافة إلى تنظيم «البازار الرمضاني» الذي تضمن عرضاً لمجموعة متنوّعة من المنتجات الرمضانية.