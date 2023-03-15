«فنون العالم دبي»: ننتظركم في 2024

استقطبت الدورة التاسعة من معرض فنون العالم دبي الآلاف من عشاق الفن والمبدعين في مركز دبي التجاري العالمي على مدار أربعة أيام حافلة بالأنشطة. وتضمن المعرض الذي اختتم الأحد الماضي مجموعة من الفعاليات، برز منها عرض «أزياء الهانبوك»، الذي استضافه المعرض للمرة الأولى. واستمر العرض 40 دقيقة، واستعرض «ملابس الهانبوك» التقليدية التي ظهرت في عدد من أشهر الأعمال الدرامية الكورية.

وقالت مساعدة نائب الرئيس لإدارة المعارض لدى مركز دبي التجاري العالمي، أسماء الشريف: «سعداء بهذا الإقبال الكبير على المعرض، وسط أصداء إيجابية من الجهات العارضة والزوّار على حد سواء»، وتوجهت بالتهنئة للفائزين بجوائز «فنون العالم دبي»، وشكرت الجهات العارضة وقالت: «نتطلع لاستقبالكم مجدداً في دورة عام 2024». وحظي عشاق الفنون والمبدعون بفرصة المشاركة في أنشطة فنية تجريبية، وغيرها من العروض التفاعلية الحية وعدد من الجلسات وورش العمل على مدى أيام المعرض، الذي تضمن عروضاً لمجموعة من التجارب المستقبلية، بما فيها لوحات فنية بتقنية «الهولوغرام» و«فن الفيجيتال» الحديث. واختتم المعرض فعالياته بحفل توزيع الجوائز وتكريم الفنانين وصالات العرض.

أسماء الشريف:

«سعداء بالإقبال الكبير على المعرض، وسط أصداء إيجابية من الجهات العارضة والزوّار على حد سواء».