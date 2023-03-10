"دبي للثقافة" تنظم معرض الكتب المخفضة

نظمت هيئة الثقافة والفنون في دبي، معرض الكتاب المخفض بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب، وذلك في مكتبة الصفا للفنون والتصميم.

ويعكس المعرض الذي يستمر حتى 15 مارس، التزام الهيئة بتفعيل شهر القراءة الوطني، وتشجيع الجمهور على تبني المطالعة كعادة مجتمعية دائمة تعزز الوعي المعرفي. وتباع الكتب المخفضة بأسعار رمزية تتراوح بين 3 و5 و10 دراهم، ويعود ريعها للجهات الخيرية كمبادرة مجتمعية من مكتبة دبي العامة.