4 مبادرات جديدة في مكتبات الشارقة لتعزيز ثقافة المطالعة

أطلقت مكتبات الشارقة العامة أربع مبادرات تشتمل على أنشطة تفاعلية متنوّعة خلال مارس الجاري، تزامناً مع شهر القراءة، بهدف تعزيز الوعي بأهمية القراءة ودورها في تطوير مختلف المهارات الإبداعية، وتجسيداً لرؤية الإمارات في بناء مجتمع مستنير يراهن على القراءة واستكشاف عالم المعرفة.

وتستهدف المبادرات التي تستضيفها فروع مكتبات الشارقة العامة في مدينة الشارقة وكلباء ووادي الحلو ودبا الحصن، الأطفال، إضافة إلى الشباب والكبار من مختلف الفئات العمرية، سعياً لتعزيز التواصل بين المكتبات والمجتمع، ونشر المزيد من الوعي بأهمية القراءة ودورها في بناء شخصية الفرد وتطوير مواهبه الإبداعية.

وقالت مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة إيمان بوشليبي: «نستعد في (مكتبات الشارقة العامة) كل عام لهذه المناسبة التي تُعد فرصة لتعميق ونشر المعرفة، ونحرص من خلال تنوع الأنشطة التفاعلية التي ننظمها على تقديم تجسيد عملي لرؤية الإمارات في تبني تشجيع القراءة، وترسيخ دور المكتبة في حياة المجتمع».

وأضافت: «يسهم شهر القراءة في غرس الوعي بأهمية المطالعة وما تمثله من قيمة جوهرية تلخص الجهد الذي بذله المفكرون والعلماء في احتواء المعرفة ونقلها عبر الكتب إلى الأجيال التي تتحمل مسؤولية بناء أوطانها بالعلم والاستنارة، وهو ما يتحقق عندما تصبح القراءة من بين الأنشطة اليومية الراسخة في حياة الإنسان».

وركزت فعالية نظمتها مكتبات الشارقة العامة في مقرها الرئيس بمدينة الشارقة أمس، على تنمية حب القراءة لدى الأطفال، من خلال ورشة «أخبرني المزيد»، التي تدرب خلالها الصغار على كتابة وتبادل الرسائل المكتوبة بالحبر، وإرسالها عبر صندوق البريد باستخدام البطاقات البريدية التي يمكن تحويلها إلى فاصل كتاب.

وضمن مبادرات مكتبات الشارقة العامة للاحتفاء بشهر القراءة، تنظم مكتبة كلباء العامة غداً ملتقى «القراءة والتنمية المعرفية المستدامة»، الذي يناقش أسباب العزوف عن القراءة، ويستضيفه مجلس كلباء الأدبي، بمشاركة شيخة المطيري، وعلي عبيد الزعابي، وعائشة البيرق.

وتستضيف مكتبة وادي الحلو العامة اليوم مجموعة من الفائزين في مسابقات قرائية من أبناء المنطقة الشرقية، في ورشة حوارية حول الكتب التي قرؤوها، ويعرض كل مشارك قصة نجاحه ودور القراءة في تنمية وعيه وتعزيز ما لديه من مواهب.

وتنظم مكتبة دبا الحصن العامة بعد غدٍ ورشة بعنوان «اقرأ، افهم، لخّص»، تستهدف تدريب المشاركين على التركيز والاستفادة من المعلومات المهمة في الكتب التي يقرؤونها، للخروج بحصيلة مفيدة تساعدهم على إدارة الوقت بفاعلية.