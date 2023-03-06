«حق الليلة» تنشر البهجة في سكيك دبي القديمة

وسط أجواء أصيلة، أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) برنامج احتفالاتها بليلة النصف من شعبان (حق الليلة) في حي الشندغة التاريخي، إذ طاف أطفال مشاركون في الفعاليات بين البيوت وسكيك الحي القديم، وهم​ يرتدون الأزياء الشعبية، ويحملون معهم أكياساً خيطت خصيصاً للمناسبة.

وبدأت الاحتفالية باستعراضات شعبية أدتها مجموعة من الفتيات على أنغام الأهازيج والأغاني الشعبية، إضافة إلى فعاليات منوعة، كتوزيع أكياس الحلويات على الأطفال الذين حضروا المناسبة، إذ استمتعوا بباقة من الأنشطة التراثية التي رسمت الابتسامة على وجوه الصغار والكبار، إذ تزينت الأجواء بالدكاكين والورش المتنوعة، ومن بينها «صناعة الفنر» وتصميم المجوهرات، وتزيين الحقائب التقليدية، بالإضافة إلى نقش الحناء مجاناً للزوار.

كما تقدم «دبي للثقافة» أيضاً برنامجاً خاصاً بطلبة المدارس، ضمن فعاليات «حق الليلة» على مدار اليومين المقبلين، ويتضمن جولات متنوعة في حي الشندغة التاريخي، وزيارات خاصة لـ«بيت الجمال والزينة»، و«بيت الإيمان والحياة»، ومركز تراث للحرف اليدوية التقليدية.