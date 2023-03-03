الأرشيف والمكتبة الوطنية.. 350 فعالية في «شهر القراءة»

أعلن الأرشيف والمكتبة الوطنية عن إطلاقه أكثر من 350 نشاطاً وفعالية في الشهر الوطني للقراءة، وتتضمن هذه الفعاليات باقات متنوّعة من المحاضرات الثقافية، والورش الإبداعية، والبرامج المعرفية، والمسابقات الثقافية ومعارض الكتب، وتنظيم الرحلات والزيارات العلمية.

وتؤكد هذه الفعاليات اهتمامه بشهر مارس، الذي حددته حكومة دولة الإمارات شهراً وطنياً للقراءة، وجاء برنامج الأرشيف والمكتبة الوطنية كثيفاً ومتنوّعاً، كونه يسهم في إعداد جيل قارئ، ويعزز ثقافة القراءة واستدامتها لدى الأجيال، وينسجم مع المسيرة التنموية التي تحرص عليها الدولة.

قال المدير العام للأرشيف الوطني، عبدالله ماجد آل علي: «يولي الأرشيف والمكتبة الوطنية شهر القراءة الوطني اهتماماً خاصاً، وذلك انطلاقاً من أهمية القراءة ودورها الكبير في استدامة المعرفة واستثمارها في بناء الأجيال، ولما لشهر القراءة من أهمية في دعم الثقافة، وهذا ما يبرهن على اهتمام قيادتنا الرشيدة بالقراءة».

وأشار إلى أن الأرشيف والمكتبة الوطنية يركز في فعاليات الشهر الوطني للقراءة في هذا العام على الاستدامة، وذلك انسجاماً مع إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عام 2023 «عام الاستدامة» في دولة الإمارات.

ومن بين الفعاليات ينظم الأرشيف والمكتبة الوطنية بمقره معرضاً داخلياً للكتاب، ويكون ذلك بالتنسيق مع دور النشر والمكتبات، ويستفيد من منصّات التواصل الاجتماعي، لطرح مسابقة أسبوعية (سؤال من كتاب) على جمهور منصّة «إنستغرام»، وروّاد الموقع الإلكتروني للأرشيف والمكتبة الوطنية.

وسينفذ الأرشيف والمكتبة الوطنية برنامجه المكثف في شهر القراءة، بالتعاون مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين.

وتتنوّع أنشطة الأرشيف والمكتبة الوطنية، لتشمل الورش والمحاضرات التي تدور حول موضوعات عدة، أهمها: «القراءة وأثرها في مجتمع الوظيفة، تعزيز القراءة لدى الطلبة، فعاليات الأرشيف والمكتبة الوطنية تحت الضوء، التعريف بكونجرس المجلس الدولي للأرشيف الذي تستضيفه أبوظبي، وذاكرة البحر في الإمارات التي تتطرق إلى الدور الذي لعبه البحر في حياة أبناء الإمارات، وما حظيت به الحياة البحرية في دولة الإمارات في السنين التي سبقت اكتشاف النفط، كصناعة السفن والتجارة، وصيد الأسماك والغوص على اللؤلؤ».

وينظم الأرشيف والمكتبة الوطنية أكثر من 100 فعالية على مدار يومين، ضمن برنامج «الماراثون القرائي» لطلبة رياض الأطفال والحلقة الأولى، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وبالتنسيق مع التواجد البلدي، وتأتي احتفالات «حق الليلة» ضمنها.

عبدالله آل علي: «الأرشيف والمكتبة الوطنية يركز في فعاليات (شهر القراءة) على الاستدامة».