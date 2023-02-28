جائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية تعلن أسماء الفائزات

أعلن المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة عن نتائج الدورة الخامسة لجائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية في الآداب والفنون للعام 2023.

وفازت الدكتورة وفاء الشامسية (سلطنة عمان)، بالجائزة عن فئة الدراسات الأدبية، وسليمة عبدالله المزروعي (الإمارات) عن فئة الشعر، وكل من آية سالم هويشل وزكية ناصر الشبيبية (سلطنة عمان) عن فئة القصة القصيرة.

وحظيت هذه الدورة بمشاركات من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. ويقام حفل تكريم للفائزات في الثامن من مارس بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي، ويتضمن أصبوحة شعرية وجلسة فكرية حوارية وعرضاً مسرحياً وتكريماً للفائزات.