«هوامش» عائشة سلطان.. من الفريج إلى مطارات العالم

استضافت مكتبة محمد بن راشد، أخيراً، أمسيةً لقراءة وتوقيع كتاب «هوامش في المدن والسفر والرحيل»، للكاتبة الإماراتية عائشة سلطان.

ووصف رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، محمد المر، الذي حضر الأمسية، الكتابة في أدب الرحلات بأنها مختلفة اختلافاً كاملاً عن غيرها من الألوان، إذ تختلف الرحلة من كاتب إلى آخر، مشيراً إلى أن التفاعل مع المكان له خلفيات وأبعاد كثيرة، بحسب هدف المبدع من الرحلة.

من جهتها، قالت عائشة سلطان إن هناك العديد من العوامل الأساسية التي تؤثر على جودة الرّحلة، مثل اختيار الوقت المثالي والرفيق المناسب، للتعرف إلى المدينة بطريقة ممتعة، مشيرة إلى أنها تروي قصصاً عن شوارع المدن والذاكرة، وحكايا أسفار لأكثر من 20 عاماً، بدأتها في دبي القديمة وشوارع «الفريج»، انتقالاً إلى مطارات وعواصم حول العالم، فمن القاهرة إلى بيروت، ومن ذكريات الكويت إلى براغ وميونيخ وبروكسل، وجندول فينيسيا وقت الغروب، وقصص الحب في فيرونا وتاريخ إسطنبول وباعة البضائع المقلدة على أرصفة بانكوك التايلندية، وصولاً لغرفة «مدام كوري» في أقصى مدينة تحت جبال كروشنا التشيكية. وشهد ختام الأمسية - التي أدارتها الإعلامية منى الرئيسي - توقيع عائشة سلطان الكتاب للحضور والمشاركين، الذين أعربوا عن إعجابهم بنشاطات وفعاليات مكتبة محمد بن راشد، ودورها في إثراء المعرفة لدى أفراد المجتمع، لتشكل مركزاً مجتمعياً وثقافياً وترفيهياً متفرداً.