«عسل ومطر وغبار» في «العويس الثقافية»

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية عرضاً لفيلم «عسل ومطر وغبار»، للمخرجة الإماراتية نجوم الغانم، ضمن عروض نادي العويس السينمائي، وذلك مساء يوم الثلاثاء 28 فبراير الجاري في قاعة المسرح بمبنى المؤسسة بشارع الرقة في دبي.

كتب السيناريو والحوار للفيلم الشاعر خالد البدور، بالاشتراك مع نجوم الغانم، وتألف طاقم العمل من: غريب اليماحي وفاطمة سند وعائشة النقبي وفاطمة النقبي. وهو من إنتاج شركة «نهار».

ويتناول «عسل ومطر وغبار» حكاية كل من عائشة وغريب اللذين يجوبان جبال الإمارات الشمالية بحثاً عن النحل البري، ويواجهان كل يوم شتى المصاعب ويحملان معهما أيضاً همومهما الحياتية أينما ذهبا، كما أن النحل يواجه التغيّرات المناخية من جهة، وتحديات العيش وإنتاج العسل من جهة ثانية. وهكذا وبشكل غير مخطط له، يتحول النحل إلى جزء أساسي في حياة هؤلاء الناس الذين يعتمد رزقهم، وأحياناً بشكل كامل، على ما يحصلون عليه من هذه الحشرات الكريمة. ولكن إلى متى وإلى أي درجة يستطيع النحل الاستمرار في العطاء؟

يذكر أن نجوم الغانم أديبة وشاعرة ومخرجة إماراتية، حصلت على شهادة البكالوريوس في الإنتاج والإخراج التلفزيوني من أميركا، وماجستير في الإخراج السينمائي من أستراليا. وأخرجت عدداً من الأفلام القصيرة مثل: «أيس كريم»، «الحديقة» و«ما بين ضفتين»، وكذلك قدمت أفلاماً وثائقية طويلة، مثل: «المُريد»، «حمامة»، «أمل» و«أحمر، أزرق، أصفر».