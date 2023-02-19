الفجيرة تفتتح مهرجانها للمونودراما بعرض عن سيرتها في «عيون المؤرخين والرحالة»

افتتح أمس، في الفجيرة، مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما، بعرض غنائي راقص بعنوان «الفجيرة في عيون الرحالة»، قدمته فرقة إنانا السورية، واستعرض قصة الفجيرة في عيون المؤرخين والرحالة، وسط حضور فني واسع لفنانين ومسرحيين من الوطن العربي والعالم.

وأكد سموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، خلال حضور سموّه حفل الافتتاح، دور المشروعات الثقافية في رفع وعي المجتمعات وتطوّرها، وأهميتها في دعم قطاع الثقافة والفنون بالدولة، والارتقاء بها نحو آفاق العالمية.

وأشار ولي عهد الفجيرة، إلى دعم صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لقطاع العمل المسرحي عموماً، وفنّ المونودراما خصوصاً، واهتمام حكومة الفجيرة بإبراز المبادرات التي تدعم النهوض بالمسرح، وتبرز قيمه الاجتماعية والإنسانية المختلفة، والارتقاء بالفنون الأدائية على مستوى العالم. وألقى محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة رئيس المهرجان، كلمة أكّد فيها أن «المهرجان أضحى علامة فارقة في المنطقة العربية والعالم في قطاع المسرح، لما قدمه على مدار 10 دورات من إسهامات واضحة دعمت الفنون الأدائية، وأسهمت في انتشارها عالمياً».

كما ألقى توبياس بيانكوني، المدير العام للهيئة الدولية للمسرح، كلمة أشاد فيها بجهود حكومة الفجيرة في دعم المسرح، وفعاليات الكونغرس العالمي للهيئة الدولية للمسرح على المستوى العالمي، مؤكداً أن «هذه الاستضافة تشكّل خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة المسرح في المنطقة العربية والعالم».

وألقى الفنان السوري جمال سليمان، كلمة ضيوف المهرجان، والتي أكد فيها أن «مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما جدّد للمسرح مكانته السّامية، وموقعه الأوّل بين الفنون الإنسانية، ليجمع العالم على أرض الفجيرة، ويدفع المشهد المسرحي نحو آفاق متجدّدة من الطرح والعمل الجاد».

ويستمر المهرجان من 17 إلى 24 الجاري، بحضور 500 ضيف وفنان، وأبرز الشخصيات الرائدة في مجال الفنون الأدائية والمسرح من مختلف دول العالم، وبعروض مسرحية من 30 دولة، يقدمها أهم فناني مسرح الممثل الواحد.

• 500 ضيف وفنان، وعروض مسرحية من 30 دولة.