826 ناشراً من 32 دولة في «مسقط الدولي للكتاب»

ينطلق معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته الـ27، الأسبوع المقبل، بمشاركة 826 دار نشر، من 32 دولة مع برنامج ثقافي، يشمل 165 فعالية على مدى 12 يوماً.

يمتد المعرض من 22 فبراير إلى الخامس من مارس، بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض في مدينة العرفان. وقال نائب رئيس اللجنة المنظمة للمعرض سعيد بن سلطان البوسعيدي، إن هذه الدورة تمتاز بمشاركة الجهات ذات العلاقة بصناعة النشر والمؤسسات المعنية بإعداد وتصميم وتجهيز وتغليف الكتب. وأضاف أنه تم تخصيص ركن لتوقيع الإصدارات، وركن لفعاليات وأنشطة الطفل والأسرة، وركن للفعاليات العلمية والثقافية، وركن للقراءة، وحلقات العمل.